Виробник вакцини Johnson&Johnson скоротив поставки в ЄС наполовину

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Згідно з контрактом з ЄС, Johnson&Johnson зобов'язалася відвантажити 55 мільйонів доз своєї одноразової вакцини в другому кварталі. Але в середині кварталу було доставлено менше 5 мільйонів доз, що становить менше 10% від запланованого.

На додаток до цих затримок виробник ліків "скорочує поставки на цьому тижні наполовину", сказав один з офіційних осіб ЄС, який брав участь в переговорах з виробниками вакцин, додавши, що неясно, скільки доз буде доставлено на наступному тижні.

"Ми розуміємо, що існує лише обмежене тимчасове скорочення поставок, яке, як очікується, буде компенсовано на більш пізньому етапі", - сказав представник Європейської комісії.

Як джерело в ЄС, так і представник заявили, що компанія все ще прагне доставити 55 мільйонів доз за контрактом до кінця червня.

Johnson&Johnson зіткнулася з виробничими проблемами в США. Офіційний представник ЄС сказав, що дози, призначені для ЄС, були зроблені як в Сполучених Штатах, так і на заводі в Лейдені, Нідерланди.

Чиновник зазначив, що Johnson&Johnson ще не представила чіткого графіка поставок до кінця другого кварталу.

Контекст

Спочатку компанія планувала почати поставки доз в ЄС з 1 квітня, але відклала початок поставок до середини квітня через виробничі проблеми.

Потім поставки були перервані відразу після їх початку з міркувань безпеки після того, як вакцинація була тимчасово припинена в Сполучених Штатах для оцінки можливих зв'язків з випадками утворення тромбів. Поставки в Європу відновилися приблизно через тиждень.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), станом на понеділок компанія доставила в європейські країни 2,6 мільйона доз.

Європейська комісія, яка володіє більш свіжою інформацією про постачання, підтвердила, що поставки поки не перевищують 5 мільйонів доз.

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