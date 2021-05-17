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Производитель вакцины Johnson&Johnson сократил поставки в ЕС наполовину

Киев • УНН

 • 18554 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Производитель вакцины Johnson&Johnson вдвое сократил ожидаемые поставки вакцины COVID-19 в Европейский Союз на этой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Производитель вакцины Johnson&Johnson сократил поставки в ЕС наполовину

Детали

Согласно контракту с ЕС, Johnson&Johnson обязалась отгрузить 55 млн доз своей одноразовой вакцины во втором квартале. Но в середине квартала было доставлено меньше 5 миллионов доз, что составляет менее 10% от запланированного.

В дополнение к этим задержкам производитель лекарств "сокращает поставки на этой неделе наполовину", сказал один из официальных лиц ЕС, который принимал участие в переговорах с производителями вакцин, добавив, что неясно, сколько доз будут доставлено на следующей неделе.

"Мы понимаем, что существует лишь ограниченное временное сокращение поставок, которое, как ожидается, будет компенсировано на более позднем этапе", - сказал представитель Европейской комиссии.

Как источник в ЕС, так и представитель заявили, что компания все еще стремится доставить 55 млн доз по контракту до конца июня.

Johnson&Johnson столкнулась с производственными проблемами в США. Официальный представитель ЕС сказал, что дозы, предназначенные для ЕС, были сделаны как в Соединенных Штатах, так и на заводе в Лейдене, Нидерланды.

Чиновник отметил, что Johnson&Johnson еще не представила четкого графика поставок до конца второго квартала.

Контекст

Сначала компания планировала начать поставки доз в ЕС с 1 апреля, но отложила начало поставок в середине апреля из-за производственных проблем.

Затем поставки были прерваны сразу после их начала из-за соображений безопасности после того, как вакцинация была временно приостановлена в Соединенных Штатах для оценки возможных связей со случаями образования тромбов. Поставки в Европу возобновились примерно через неделю.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), по состоянию на понедельник компания доставила в европейские страны 2,6 миллиона доз.

Европейская комиссия, которая обладает более свежей информацией о поставках, подтвердила, что поставки пока не превышают 5 млн доз.

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