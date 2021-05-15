Німеччина хоче вакцинувати Johnson & Johnson безхатченків й біженців

Деталі

Оскільки вакцина Johnson & Johnson вводиться тільки один раз, її у Німеччині будуть використовувати для безпритульних та біженців. У соціальних службах відзначають, що спілкування з багатьма бездомними ускладнене, так як у них часто немає номера мобільного телефону або фіксованої адреси. Крім того, у багатьох бездомних є й інші проблеми, наприклад, залежність.

До такої практики використання вакцини J&J з одним уколом вирішили вдатися в Бремені, Менхенгладбаху і декількох інших містах.

Майже 36% жителів ФРН вакциновані принаймні одною дозою, понад 10,6% - обома.

Нагадаємо

Третина населення Німеччини отримала щонайменше одне щеплення проти коронавірусу. Для тих, хто завершив вакцинацію від коронавірусу, або видужав, передбачаються істотні послаблення, зокрема, обмежень на контакти з іншими людьми.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує використовувати одноразову вакцину проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson у боротьбі з мутаціями COVID-19.