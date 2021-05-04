В уряді Німеччини пропонують послабити обмеження для вакцинованих

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"Уряд ФРН ухвалив у вівторок, 4 травня, постанову, що вже невдовзі може істотно послабити протиепідемічні обмеження для тих, хто повністю провакцинувався від коронавірусу, або одужав від цієї хвороби. Для набуття чинності ці послаблення ще мають схвалити Бундестаг і Бундесрат", - повідомляють у ЗМІ.

Деталі

За словами міністерки юститції ФРН Крістіне Ламбрехт, це рішення - "важливий крок до звичного життя". За її словами, ця постанова передбачає скасування обмежень "на контакти й поїздки". Також провакцинованим і тим, хто видужав, вже не потрібно буде демонструвати негативний тест на коронавірус, приміром, для відвідування перукарні або зоопарку. Планується, що ці ослаблення набудуть чинності вже 8 травня, якщо їх цього тижня підтримають Бундестаг і Бундесрат.

Згідно з планами німецького уряду, вакциновані, а також ті, хто видужав, зможуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими провакцинованими людьми, а в разі зустрічі з тими, хто не вакцинувався в родинному колі чи серед друзів, то вони не враховуватимуться в максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати. Так само їм не потрібно буде відбувати карантин після поїздки за кордон - якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані варіанти коронавірусу.

Однак обмеження будуть зняті далеко не всі - їм усе одно й надалі доведеться носити маску в певних громадських місцях, так само як дотримуватися дистанції в громадських місцях.

Повністю вакцинованими в Німеччині вважаються ті, хто щонайменше 14 днів тому отримав другу ін'єкцію вакцини від коронавірусу, а якщо застосовувався препарат компанії Johnson & Johnson, то тут досить одного щеплення. Для доведення того, що особа одужала від коронавірусу, необхідно надати позитивний лабораторний ПЛР-тест, якому не менше 28 днів, але не більше шести місяців.

Доповнення

Станом на ранок вівторка, 4 травня, у світі на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло вже понад 154 млн людей.