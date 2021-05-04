В правительстве Германии предлагают ослабить ограничения для вакцинированных

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"Правительство ФРГ приняло во вторник, 4 мая, постановление, которое вскоре может существенно ослабить противоэпидемические ограничения для тех, кто полностью провакцинировался от коронавируса, или выздоровел от этой болезни. Для вступления в силу эти ослабления еще должны одобрить Бундестаг и Бундесрат", - сообщают в СМИ.

Детали

По словам министра юститции ФРГ Кристине Ламбрехт, это решение - "важный шаг к привычной жизни". По ее словам, это постановление предусматривает отмену ограничений "на контакты и поездки". Также вакцинированным и тем, кто выздоровел, уже не нужно будет демонстрировать отрицательный тест на коронавирус, например, для посещения парикмахерской или зоопарка. Планируется, что эти ослабление вступят в силу уже 8 мая, если их на этой неделе поддержат Бундестаг и Бундесрат.

Согласно планам немецкого правительства, вакцинированные, а также те, кто выздоровел, смогут без ограничений встречаться с другими провакцинированными людьми, а в случае встречи с теми, кто не вакцинировался в кругу семьи или среди друзей, то они не будут учитываться в максимально допустимое число лиц, с которыми можно контактировать. Так же им не нужно будет отбывать карантин после поездки за границу - если только они не прибывают из страны или региона, где зафиксированы мутировавшие варианты коронавируса.

Однако ограничения будут сняты далеко не все - им все равно и в дальнейшем придется носить маску в определенных общественных местах, так же как соблюдать дистанцию в общественных местах.

Полностью вакцинированными в Германии считаются те, кто не менее 14 дней назад получил вторую инъекцию вакцины от коронавируса, а если применялся препарат компании Johnson & Johnson, то достаточно одной прививки. Для доказательства того, что лицо выздоровело от коронавируса, необходимо предоставить положительный лабораторный ПЦР-тест, которому не менее 28 дней, но не более шести месяцев.

Дополнение

По состоянию на утро вторника, 4 мая, в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 154 млн человек.