Вакцина Johnson&Johnson эфективна проти мутацій COVID-19 - ВООЗ

ukru
21:00 • 30357 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 66205 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 56061 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 100159 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 65578 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 96952 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116485 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144686 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184174 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311980 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103770 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101672 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105020 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 100914 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 95757 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 59627 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311981 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246062 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339726 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333170 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64160 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110095 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110881 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107841 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121275 перегляди
Актуальне
Вакцина Johnson&Johnson эфективна проти мутацій COVID-19 - ВООЗ

Вакцина Johnson&Johnson эфективна проти мутацій COVID-19 - ВООЗ

Київ • УНН

 • 15632 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує використовувати одноразову вакцину проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson у боротьбі з мутаціями COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Експерти ВООЗ рекомендували використовувати цю вакцину в країнах, де циркулюють нові штами коронавірусу, зокрема "південноафриканський".

"Після вивчення доказів у нас є вакцина, яка довела свою безпеку та продемонструвала необхідну ефективність, яку ми можемо рекомендувати для використання для людей, старших за 18 років, без верхнього вікового обмеження", - сказав Алехандро Кравіото, голова Стратегічної консультативної групи ВООЗ з питань імунізації.

ВООЗ схвалила вакцину проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson для екстреного застосування. До цього у ВООЗ вже дозволили використання препаратів від Pfizer/BioNTech та Oxford/AstraZeneca.

Повідомляється, що вакцину Johnson&Johnson уже схвалили в США, Канаді, Південній Африці та Європейському Союзі. Для вакцинації однієї людини потрібна лише одна доза цього препарату. Також перевага цієї вакцини - можливість зберігати у звичайному холодильнику.

Доповнення

Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) рекомендувало видати тимчасове реєстраційне посвідчення для вакцини від коронавірусу компанії Janssen - підрозділу американської Johnson & Johnson.

Це вже четверта вакцина від коронавірусу, схвалена для використання на території ЄС. Раніше Європейське агентство лікарських препаратів (EMA) схвалило 28 січня допуск до застосування в країнах ЄС вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca. Перед цим агентство схвалило заявки на тимчасову реєстрацію препарату Comirnaty, спільно розробленого компаніями BioNTech з Німеччини і Pfizer з США, і вакцини Moderna, створеної однойменною американською компанією.

Варто відзначити, що схвалення вакцини в ЄС - дозволяє її прискорену реєстрацію в Україні. Це стало можливим завдяки внесенню змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

Документ встановлює можливість прискореної державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) в разі прийняття такого рішення центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, з метою екстреного медичного застосування з урахуванням визначених зобов'язань.

Таке рішення про прискорену державну реєстрацію приймається, зокрема, при наявності даних про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень, окремих фаз клінічних випробувань/досліджень; якщо дозвіл на екстрене застосування було надано компетентним органом США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, КНР, Індії або централізованій процедурі компетентним органом Євросоюзу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79