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Вакцина Johnson & Johnson эффективна против мутаций COVID-19 - ВОЗ

Вакцина Johnson & Johnson эффективна против мутаций COVID-19 - ВОЗ

Киев  •  УНН

 • 15604 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать одноразовую вакцину против коронавируса от компании Johnson&Johnson в борьбе с мутациями COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Эксперты ВОЗ рекомендовали использовать эту вакцину в странах, где циркулируют новые штаммы коронавируса, в частности "южноафриканский".

"После изучения доказательств у нас есть вакцина, которая доказала свою безопасность и продемонстрировала необходимую эффективность, которую мы можем рекомендовать для использования людьми старше 18 лет, без верхнего возрастного ограничения", - сказал Алехандро Кравиото, глава Стратегической консультативной группы ВОЗ по вопросам иммунизации.

ВОЗ одобрила вакцину против коронавируса от компании Johnson & Johnson для экстренного применения. До этого в ВОЗ уже разрешили использование препаратов от Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca.

Сообщается, что вакцину Johnson&Johnson уже одобрили в США, Канаде, Южной Африке и Европейском Союзе. Для вакцинации одного человека требуется только одна доза этого препарата. Также преимущество этой вакцины - возможность хранить в обычном холодильнике.

Дополнение

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson&Johnson.

Это уже четвертая вакцина от коронавируса, одобренная для использования на территории ЕС. Ранее Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) одобрило 28 января допуск к применению в странах ЕС вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Перед этим агентство одобрило заявки на временную регистрацию препарата Comirnaty, совместно разработанного компаниями BioNTech из Германии и Pfizer из США, и вакцины Moderna, созданной одноименной американской компанией.

Стоит отметить, что одобрение вакцины в ЕС - позволяет ее ускоренную регистрацию в Украине. Это стало возможным благодаря внесению изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения.

Документ устанавливает возможность ускоренной государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) в случае принятия такого решения центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, с целью экстренного медицинского применения с учетом определенных обязательств.

Такое решение об ускоренной государственной регистрации принимается, в частности, при наличии данных об успешном проведении доклинических испытаний/исследований, отдельных фаз клинических испытаний/исследований; если разрешение на экстренное применение было предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или централизованной процедурой компетентным органом Евросоюза.

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