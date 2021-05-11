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Третина жителів Німеччини отримала щеплення від COVID-19

Київ • УНН

 • 14959 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Третина населення Німеччини станом на вівторок, 11 травня, отримали щонайменше одне щеплення проти коронавірусу. Як повідомили в Інституті імені Роберта Коха, станом на 15:35 вівторка частка щеплених щонайменше однією дозою досягла 33,3% відсотка від усього населення ФРН, передає УНН із посиланням на DW.

Третина жителів Німеччини отримала щеплення від COVID-19

Що відомо

Від початку кампанії з вакцинації у ФРН було здійснено близько 35,7 мільйона щеплень. При цьому першу дозу отримали 27,7 мільйона осіб, а обидві дози — 8 мільйонів жителів ФРН.

Таким чином частка повністю щеплених від коронавірусу, тобто людей, які отримали дві дози, складає нині 9,6 відсотка, пише DPA.

Понад пів мільйона щеплень за добу у Німеччині

Напередодні, 10 травня, у ФРН було здійснено майже 560 тисяч щеплень. Минулого тижня було два дні, у які щеплення від COVID-19 отримали понад мільйон осіб.

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Кампанія з щеплення проти коронавірусу розпочалася в Німеччині наприкінці грудня 2020 року. Першими право отримали вакцину отримали особи старші 80 років, постояльці будинків для догляду за літними й хворими людьми та медичний персонал.

Доповнення

Починаючи з 9 травня для людей, повністю щеплених від коронавірусу та одужалих від COVID-19, у Німеччині скасовується низка обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією.

Так, ці особи можуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми. У разі зустрічі в родинному колі чи серед друзів з тими, хто ще не вакцинувався, їх не враховуватимуть у максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати. Для цих осіб не діють і обмеження комендантської години.

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Так само їм не потрібно відбувати карантин після поїздки за кордон — якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані варіанти коронавірусу. Повністю вакциновані також не повинні пред’являти негативні тести на коронавірус при відвідуванні магазинів чи перукарень.

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