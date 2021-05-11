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Треть жителей Германии получила прививку от COVID-19

Киев • УНН

 • 14958 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Треть населения Германии состоянию на вторник, 11 мая, получили по меньшей мере одну прививку против коронавируса. Как сообщили в Институте имени Роберта Коха, по состоянию на 15:35 вторника доля привитых по меньшей мере одной дозой достигла 33,3% процента от всего населения ФРГ, передает УНН со ссылкой на DW.

Треть жителей Германии получила прививку от COVID-19

Что известно

С начала кампании по вакцинации в ФРГ было совершено около 35,7 миллиона прививок. При этом первую дозу получили 27,7 миллиона человек, а обе дозы — 8 млн жителей ФРГ.

Таким образом доля полностью привитых от коронавируса, то есть людей, которые получили две дозы, составляет в настоящее время 9,6 процента, пишет DPA.

Более полумиллиона прививок в сутки в Германии

Накануне, 10 мая, в ФРГ было осуществлено почти 560 тысяч прививок. На прошлой неделе было два дня, в какие прививки от COVID-19 получили более миллиона человек.

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Кампания по прививкам против коронавируса началась в Германии в конце декабря 2020 года. Первыми право получили вакцину получили лица старше 80 лет, постояльцы домов для ухода за летными и больными людьми и медицинский персонал.

Дополнение

Начиная с 9 мая для людей, полностью привитых от коронавируса и выздоровели от COVID-19, в Германии отменяется ряд ограничений, введенных в связи с пандемией.

Так, эти лица могут без ограничений встречаться с другими людьми. В случае встречи в семейном кругу или среди друзей с теми, кто еще не вакцинировался, их учитывать в максимально допустимое число лиц, с которыми можно контактировать. Для этих лиц не действуют и ограничения комендантского часа.

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Так же им не нужно отбывать карантин после поездки за границу — если только они не прибывают из страны или региона, где зафиксированы мутировавшие варианты коронавируса. Полностью вакцинированы также не должны предъявлять отрицательные тесты на коронавирус при посещении магазинов или парикмахерских.

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