Германия хочет вакцинировать Johnson & Johnson бездомных и беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Германии планируют прививать от коронавируса вакциной Johnson & Johnson бездомных и беженцев, поскольку для ввода одного укола легче найти этих людей. Об этом пишет УНН со ссылкой на пишет Sueddeutsche Zeitung.
Детали
Поскольку вакцина Johnson & Johnson вводится только один раз, на нее Германии будут использовать для бездомных и беженцев. В социальных службах отмечают, что общение со многими бездомными затруднено, так как в них часто нет номера мобильного телефона или фиксированной адреса. Кроме того, во многих бездомных есть и другие проблемы, например, зависимость.
К такой практике использования вакцины J & J с одним уколом решили прибегнуть в Бремене, Менхенгладбахе и нескольких других городах.
Почти 36% жителей ФРГ вакцинированы по крайней мере одной дозой, более 10,6% - обоими.
Напомним
Треть населения Германии получила минимум одну прививку против коронавируса. Для тех, кто завершил вакцинацию от коронавируса, или выздоровел, предусматриваются существенные послабления, в частности, ограничений на контакты с другими людьми.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать одноразовую вакцину против коронавируса от компании Johnson & Johnson в борьбе с мутациями COVID-19.