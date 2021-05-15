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Германия хочет вакцинировать Johnson & Johnson бездомных и беженцев

Киев • УНН

 • 18367 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Германии планируют прививать от коронавируса вакциной Johnson & Johnson бездомных и беженцев, поскольку для ввода одного укола легче найти этих людей. Об этом пишет УНН со ссылкой на пишет Sueddeutsche Zeitung.

Германия хочет вакцинировать Johnson & Johnson бездомных и беженцев

Детали

Поскольку вакцина Johnson & Johnson вводится только один раз, на нее Германии будут использовать для бездомных и беженцев. В социальных службах отмечают, что общение со многими бездомными затруднено, так как в них часто нет номера мобильного телефона или фиксированной адреса. Кроме того, во многих бездомных есть и другие проблемы, например, зависимость.

К такой практике использования вакцины J & J с одним уколом решили прибегнуть в Бремене, Менхенгладбахе и нескольких других городах.

Почти 36% жителей ФРГ вакцинированы по крайней мере одной дозой, более 10,6% - обоими.

Напомним

Треть населения Германии получила минимум одну прививку против коронавируса. Для тех, кто завершил вакцинацию от коронавируса, или выздоровел, предусматриваются существенные послабления, в частности, ограничений на контакты с другими людьми.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать одноразовую вакцину против коронавируса от компании Johnson & Johnson в борьбе с мутациями COVID-19.

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