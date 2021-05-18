Глава ВООЗ привітав рішення США направити 80 млн доз вакцин в інші країни

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“Я вітаю зобов’язання президента США (Джо Байдена) і Сполучених Штатів пожертвувати 80 млн доз вакцин від COVID-19 нужденним країнам. Ми глибоко вдячні за вашу прихильність глобальному охороні здоров’я”, — написав Гебрейесус. При цьому він додав, що партнери міжнародного механізму COVAX готові підтримати справедливий розподіл препаратів. “Солідарність — єдиний спосіб порятунку життів і засобів до існування у всьому світі”, — підкреслив глава ВООЗ.

Деталі

Раніше в понеділок прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі оголосила, що до кінця червня США направлять іншим країнам в цілому 80 млн доз вакцин від коронавірусу. З них 20 млн доз препаратів до кінця червня будуть передані країнам, які борються з пандемією. Це доповнення до 60 млн доз схваленої в США вакцини, розробленої британсько-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, які будуть поставлені Вашингтоном за кордон протягом травня-червня.

Довідково

COVAX є міжнародним механізмом, запущеним ВООЗ спільно з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації і Коаліцією за інновації в галузі забезпечення готовності до епідеміям. Він підтримує створення виробничих потужностей і проводить закупівлі. Відповідно до умов програми країни з високим рівнем доходів оплачують придбання вакцин для бідніших держав. Згідно з планами, в рамках механізму до кінця 2021 року мають бути проведені і рівномірно розподілені по всьому світу 2 млрд доз вакцин.