Глава ВОЗ приветствовал решение США направить 80 млн доз вакцин в другие страны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал решение администрации США направить до конца июня другим странам в целом 80 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Twitter, передает УНН.
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“Я приветствую обязательства президента США (Джо Байдена) и Соединенных Штатов пожертвовать 80 млн доз вакцин от COVID-19 нуждающимся странам. Мы глубоко благодарны за вашу приверженность глобальному здравоохранению”, — написал Гебрейесус. При этом он добавил, что партнеры международного механизма COVAX готовы поддержать справедливое распределение препаратов. “Солидарность — единственный способ спасения жизней и средств к существованию во всем мире”, — подчеркнул глава ВОЗ.
Детали
Ранее в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что до конца июня США направят другим странам в целом 80 млн доз вакцин от коронавируса. Из них 20 млн доз препаратов до конца июня будут переданы странам, которые борются с пандемией. Это дополнение к 60 млн доз одобренной в США вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, которые будут поставлены Вашингтоном за границу в течение мая-июня.
Справка
COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для бедных стран. Согласно планам, в рамках механизма до конца 2021 года должны быть проведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.