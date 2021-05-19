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В США смертность от COVID-19 достигла самого низкого уровня с марта прошлого года

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Количество ежедневных смертей от коронавируса в США достигло самого низкого уровня с марта прошлого года. Об этом заявили специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Также снижается число новых случаев инфицирования, передает УНН.

В США смертность от COVID-19 достигла самого низкого уровня с марта прошлого года

Детали

В среднем на прошлой неделе от последствий COVID-19 в стране умирало 546 человек в сутки.

Цитата

“Вакцинация привела к резкому сокращению случаев заболевания, госпитализаций и смертей. Впервые с начала пандемии число случаев заболевания снизилось во всех 50 штатах. Мы побеждаем в борьбе с вирусом”, — заявил советник Белого дома по борьбе с коронавируса Энди Славитт.

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Дополнение

На сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины от SARS-CoV-2 получили 47,5 процента населения США.

Детали

Ранее в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что до конца июня США направят другим странам в целом 80 млн доз вакцин от коронавируса. Из них 20 млн доз препаратов до конца июня будут переданы странам, которые борются с пандемией. Это дополнение к 60 млн доз одобренной в США вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, которые будут поставлены Вашингтоном за границу в течение мая-июня.

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