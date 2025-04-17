В Середземному морі перебувають 3 кораблі рф з ракетами "Калібр", до 26 одиниць

У Середземному морі спостерігається активність військово-морського флоту рф. Про це повідомляє Військово-Морські Сили ЗС України, передає УНН.

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Згідно з інформацією, у Середземному морі перебувають три кораблі, озброєні крилатими ракетами типу "Калібр". Сумарна кількість ракет, які ці носії можуть випустити у разі загрози, оцінюється до 26 одиниць. Втім у водах Чорного та Азовського морів не зафіксовано присутності ворожих кораблів.

Продовжується судноплавна активність через Керченську протоку. За минулу добу у напрямку Чорного моря пройшли 4 цивільні судна, з яких 2 продовжили маршрут до Босфору. У зворотному напрямку – до Азовського моря увійшло 6 суден, 4 з яких прибули з того ж Босфору.

Варто зазначити, що російська сторона систематично ігнорує міжнародні норми безпеки на морі. Йдеться про порушення положень Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року. Зокрема, ворожі судна регулярно вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), що ускладнює контроль за їх пересуванням та створює потенційні загрози для безпеки судноплавства.

В Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні, але є загроза в Середземному - ВМФ ЗСУ