В Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні, але є загроза в Середземному - ВМФ ЗСУ
Київ • УНН
За даними ВМС ЗСУ, в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі зафіксовано 3 кораблі рф з 26 ракетами "Калібр".
В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі наразі відсутні. Про це інформують Військово-морські Сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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При цьому, за даними ВМС ЗСУ, станом на 06:00 16.04.2025 в Середземному морі зафіксовані 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 6 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух з протоки Босфор
Крім того, в ВМС ЗСУ додали, що агресор продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.
Нагадаємо
25 березня США та Україна погодили заходи щодо забезпечення безпечного судноплавства у Чорному морі. Зокрема, передбачається виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню в Чорному морі є одним з найбільших досягнень України у переговорному процесі.