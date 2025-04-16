В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют, но есть угроза в Средиземном - ВМФ ВСУ

В Черном и Азовском морях вражеские корабли в настоящее время отсутствуют. Об этом информируют Военно-морские Силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

При этом, по данным ВМС ВСУ, по состоянию на 06:00 16.04.2025 в Средиземном море зафиксированы 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 6 судов, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 5 судов, из них 2 продолжили движение из пролива Босфор