В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют, но есть угроза в Средиземном - ВМФ ВСУ
Киев • УНН
По данным ВМС ВСУ, в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море зафиксировано 3 корабля рф с 26 ракетами "Калибр".
В Черном и Азовском морях вражеские корабли в настоящее время отсутствуют. Об этом информируют Военно-морские Силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
При этом, по данным ВМС ВСУ, по состоянию на 06:00 16.04.2025 в Средиземном море зафиксированы 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 6 судов, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 5 судов, из них 2 продолжили движение из пролива Босфор
Кроме того, в ВМС ВСУ добавили, что агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.
Напомним
25 марта США и Украина согласовали меры по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. В частности, предусматривается исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в Черном море является одним из крупнейших достижений Украины в переговорном процессе.