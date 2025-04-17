В Средиземном море находятся 3 корабля рф с ракетами "Калибр", до 26 единиц

В Средиземном море наблюдается активность военно-морского флота рф. Об этом сообщает Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в Средиземном море находятся три корабля, вооруженные крылатыми ракетами типа "Калибр". Суммарное количество ракет, которые эти носители могут выпустить в случае угрозы, оценивается до 26 единиц. Впрочем, в водах Черного и Азовского морей не зафиксировано присутствия вражеских кораблей.

Продолжается судоходная активность через Керченский пролив. За минувшие сутки в направлении Черного моря прошли 4 гражданских судна, из которых 2 продолжили маршрут до Босфора. В обратном направлении – в Азовское море вошли 6 судов, 4 из которых прибыли из того же Босфора.

Стоит отметить, что российская сторона систематически игнорирует международные нормы безопасности на море. Речь идет о нарушении положений Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года. В частности, вражеские суда регулярно выключают системы автоматической идентификации (AIS), что осложняет контроль за их передвижением и создает потенциальные угрозы для безопасности судоходства.

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют, но есть угроза в Средиземном - ВМФ ВСУ