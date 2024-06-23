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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3560 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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В результаті ворожого удару по Харкову загинула одна людина

Київ • УНН

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За словами мера міста Ігоря Терехова, в результаті завданого Росією удару по Харкову керованими авіабомбами одна людина загинула і четверо отримали поранення.

В результаті ворожого удару по Харкову загинула одна людина

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про одного загиблого в результаті завданого росіянами удару по місту керованими авіабомбами, передає УНН

"Четверо людей поранено. Одна людина загинула", - повідомив міський голова.

Нагадаємо, 23 червня близько 15 години у Харкові було оголошено повітряну тривогу, місцева влада повідомила про атаку міста керованими авіабомбами. Пізніше стало відомо, що під удар потрапив приватний сектор міста.

Лілія Подоляк

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