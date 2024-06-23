В результаті ворожого удару по Харкову загинула одна людина
Київ • УНН
За словами мера міста Ігоря Терехова, в результаті завданого Росією удару по Харкову керованими авіабомбами одна людина загинула і четверо отримали поранення.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про одного загиблого в результаті завданого росіянами удару по місту керованими авіабомбами, передає УНН.
"Четверо людей поранено. Одна людина загинула", - повідомив міський голова.
Нагадаємо, 23 червня близько 15 години у Харкові було оголошено повітряну тривогу, місцева влада повідомила про атаку міста керованими авіабомбами. Пізніше стало відомо, що під удар потрапив приватний сектор міста.