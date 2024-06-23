Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об одном погибшем в результате нанесенного россиянами удара по городу управляемыми авиабомбами, передает УНН.

"Четыре человека ранены. Один человек погиб", - сообщил городской голова.

Напомним, 23 июня около 15 часов в Харькове была объявлена воздушная тревога, местные власти сообщили об атаке города управляемыми авиабомбами. Позже стало известно, что под удар попал частный сектор города.