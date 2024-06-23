Ворог вдарив по Харкову КАБами: в місті лунають вибухи
Київ • УНН
Міськи голова повідомив про чергову атаку росіян по Харкову
Росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
"У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні!!!", - написав міський голова у своєму Телеграм-каналі.
Інформацію підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо
Вчора, 22 червня, окупанти завдали чотири удари КАБами по Харкову. Одна з авіабомб впала у центральній частині міста. В результаті атаки постраждало більше 50 людей, ще троє людей загинули.