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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3686 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Ворог вдарив по Харкову КАБами: в місті лунають вибухи

Київ • УНН

 • 24251 перегляди

Міськи голова повідомив про чергову атаку росіян по Харкову

Ворог вдарив по Харкову КАБами: в місті лунають вибухи

Росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

"У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні!!!", - написав міський голова у своєму Телеграм-каналі.

Інформацію підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо

Вчора, 22 червня, окупанти завдали чотири удари КАБами по Харкову.  Одна з авіабомб впала у центральній частині міста. В результаті атаки постраждало більше 50 людей, ще троє людей загинули.

Лілія Подоляк

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