Россияне ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

"В Харькове взрывы. Город под обстрелом УАБ. Будьте осторожны!!!",- написал городской голова в своем Телеграм-канале.

Информацию подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним

Вчера, 22 июня, оккупанты нанесли четыре удара УАБами по Харькову. Одна из авиабомб упала в центральной части города. В результате атаки пострадало более 50 человек, еще три человека погибли.