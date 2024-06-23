Городской голова сообщил об очередной атаке россиян по Харькову
Россияне ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
"В Харькове взрывы. Город под обстрелом УАБ. Будьте осторожны!!!",- написал городской голова в своем Телеграм-канале.
Информацию подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Напомним
Вчера, 22 июня, оккупанты нанесли четыре удара УАБами по Харькову. Одна из авиабомб упала в центральной части города. В результате атаки пострадало более 50 человек, еще три человека погибли.