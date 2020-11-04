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В ООН закликали владу Білорусі відмовитися від переслідування правозахисників

В ООН закликали владу Білорусі відмовитися від переслідування правозахисників

Київ • УНН

 • 20436 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. В контексті масових протестів, які проходять в Білорусі з серпня цього року, експерти ООН закликали владу країни відмовитися від переслідування жінок-правозахисниць і засудили введення Мінськом кримінальної відповідальності за правозахисну діяльність. Про це повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

“У Білорусі, як і в багатьох інших країнах, від жінок, котрі намагаються відстояти права людини, потрібна особлива мужність”, — заявила спеціальний доповідач з питання про становище правозахисників Мері Лолор.

За її словами, жінки, які приходять на допомогу іншим людям, постраждалим в ході придушення протестів, самі стають жертвами режиму.

Відзначається, що в період з 6 вересня по 6 жовтня у зв’язку зі своєю правозахисною діяльністю під час протестів в Білорусі постраждали, щонайменше, три жінки.

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Спеціальний доповідач ООН стурбована тим, що у вересні в Білорусі була арештована координатор волонтерів правозахисного центру “Весна” Марія Рабкова. Її звинувачують в організації масових заворушень і підготовці людей до участі них. Марії загрожує від 6 місяців до 3-х років позбавлення волі за статтею 293 Кримінального кодексу Білорусі.

“Звинувачення щодо Марії Рабковой — це криміналізація правозахисної діяльності”, — вважає експерт ООН.

Вона закликала білоруську владу негайно звільнити Рабкову і зняти з неї всі звинувачення.

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До цього заклику Мері Лолор приєдналися і інші експерти ООН. Вони також висловили стурбованість переслідуванням ще двох інших жінок-правозахисниць — членів екологічної НВО “Екодім” Ірини Сухий і Марини Дубиної. Обидві були затримані за звинуваченням у порушенні правил проведення протестів, але в міру розгляду справи слідчі весь час міняли дати протестів, до яких нібито причетні жінки. Обидві активістки засуджені на короткі строки адміністративного затримання.

“Ці очевидні порушення викликають крайнє занепокоєння. Нестиковки в офіційних звинувачення, висунуті проти цих двох відважних жінок, викликають серйозні питання щодо правових підстав для їх первісного затримання та наступного вердикту”, — сказала Мері Лолор.

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Експерти ООН нагадали Мінську про те, що діяльність правозахисників в період заворушень важлива як ніколи.

“Коли зростає ризик порушень прав людини, робота правозахисників щодо документування [цих порушень] стає надзвичайно важливою. Їх не можна карати за цю діяльність”, — заявили спеціальні доповідачі ООН.

Як повідомляв УНН, в Білорусі після недільних акцій протесту порушили кримінальну справу проти понад 230 осіб.

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