В Беларуси после протестов открыли уголовное дело против более 230 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Беларуси после воскресных акций протеста открыли уголовное дело против более 230 человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси, передает УНН.
“Первомайским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовного дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, 1 ноября в Минске “прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок”.
“Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел. Подозреваемым в совершении вышеуказанного преступления признан 231 человек. Они допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий”, - заявили в СК Беларуси.
Как сообщал УНН, во время воскресного “Марша против террора” в Беларуси задержали 310 человек, большинство из них — в Минске. Среди задержанных бывший юрист Администрации президента Беларуси Александр Пласкавицкий и член Координационного совета оппозиции Денис Гота.