Во время протестов в Беларуси в воскресенье задержали более 300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Во время воскресных акций протеста в Беларуси задержали 310 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные правозащитного центра “Вясна”.
В списке задержанных — 310 имен, большинство — в Минске. В частности, среди задержанных бывший юрист Администрации президента Беларуси Александр Пласкавицкий, бывший политзаключенный Никита Лихавид и член Координационного совета оппозиции Денис Гота.
Ранее сообщалось о 270 задержанных.
Как сообщал УНН, в списке задержанных в Минске есть журналисты газеты “Новы час”, а также известный скульптор Геннадий Лойко.
Напомним, воскресные акции протеста в Беларуси традиционные. 1 ноября телеканал “Марш против террора” в Минске должен был пройти к мемориалу Куропаты, где находятся захоронения расстрелянных в годы советского террора.
В белорусской столице сразу после начала движения “Марша против террора” начались задержания силовиками и разгон протестующих.