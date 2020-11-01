У Мінську відразу після старту маршу почалися затримання і розгін протестувальників

Недільні акції протесту в Білорусі традиційні. Очікується, що 1 листопада марш в Мінську пройде до меморіалу Куропати, де знаходяться поховання розстріляних в роки радянського терору.

За даним "Медиазона. Беларусь", біля станції метро "Московська" в Мінську почалися затримання.

Силовики відтісняють протестувальників назад до парку Челюскінців, повідомляє "Наша Нiва".

Також зазначено, що силовики розганяють протестувальників на перетині вулиць Кедишка і Волгоградською. Кілька людей затримано.

Раніше, як повідомляється, у бік станції метро "Московська", куди прямувала колона протестувальників, виїхали водомети. За колоною - машини силовиків. Також в Мінську помітили броньовані всюдиходи з кулеметами.

Нагадаємо, 1 листопада у Білорусі проходить "Марш проти терору".

Протести у Білорусі розпочалися у серпні, після президентських виборів, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Олександром Лукашенком. Захід не визнав ці вибори ані чесними, ані справедливими. Україна приєдналася до таких заяв.

Возле парка Челюскинцев начинают собираться люди. Уже произошло первое задержание.



Задержали журналиста в жилете «пресса» pic.twitter.com/9E13RSX964