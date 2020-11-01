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В Минске сразу после старта марша начались задержания и разгон протестующих

В Минске сразу после старта марша начались задержания и разгон протестующих

Киев  •  УНН

 • 20748 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В белорусской столице Минске сразу после начала движения "Марша против террора" начались задержания силовиками. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Медиазона. Беларусь".

Воскресные акции протеста в Беларуси традиционны. Ожидается, что 1 ноября марш в Минске пройдет до мемориала Куропаты, где находятся захоронения расстрелянных в годы советского террора.

По даным "Медиазона. Беларусь", около станции метро "Московская" в Минске начались задержания.

Силовики оттесняют протестующих обратно к парку Челюскинцев, сообщает "Наша Нiва".

Также указано, что силовики разгоняют протестующих на пересечении улиц Кедышко и Волгоградская. Несколько человек задержаны.

Ранее сообщалось, что в сторону станции метро "Московская", куда направлялась колонна протестующих, выехали водометы. За колонной - машины силовиков. Также в Минске заметили бронированные вездеходы с пулеметами.

Напомним, 1 ноября в Беларуси проходит "Марш против террора".

Протесты в Беларуси начались в августе, после президентских выборов, победу на которых ЦИК страны признала за Александром Лукашенко. Запад не признал эти выборы ни честными, ни справедливыми. Украина присоединилась к таким заявлениям.

Возле парка Челюскинцев начинают собираться люди. Уже произошло первое задержание.

Задержали журналиста в жилое «пресса» pic.twitter.com/9E13RSX964

- Чай с варэннем (@belteanews) November 1, 2020

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