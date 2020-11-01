Сьогодні у Білорусі пройде "Марш проти терору"

Організатори акції написали, що “Білорусь захлеснула хвиля терору, якого давно не було на нашій землі”.

“На жаль, це вже було в історії нашої країни. За часів сталінського терору воронки так само забирали білорусів з їх робочих місць, люди зникали безслідно, а потім виявлялися у в’язницях. Лукашенківський терор живе за тими ж звітом.

Ми повинні покласти цьому край. Ми повинні вийти, щоб це ніколи не повторилося. Недільний марш пройде за маршрутом пам’яті в національний некрополь Куропати. Це місце — символ жертв свавілля радянської влади, де вбили десятки тисяч людей, які були цвітом білоруської нації”, — йдеться у повідомленні.

У суботу в Мінську та інших містах Білорусі пройшов спільний марш жінок та людей з інвалідністю, на якому відбулися затримання.

Нагадаємо, Білорусь повідомила, що з 1 листопада закриє кордон для іноземців.