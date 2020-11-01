Сегодня в Беларуси пройдет "Марш против террора"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Оппозиция Беларуси запланировала на 1 ноября новую протестную акцию - "Дзяды. Марш против терорра" ("Деды. Марш против террора»). По информации Telegram-каналов Nexta Live и "Беларусь головного мозга", воскресный марш пройдет по маршруту памяти в национальный некрополь Куропаты, передает УНН.
Организаторы акции написали, что “Беларусь захлестнула волна террора, которого давно не было на нашей земле”.
“К сожалению, это уже было в истории нашей страны. Во времена сталинского террора воронки так же забирали белорусов с их рабочих мест, люди исчезали бесследно, а потом оказывались в тюрьмах. Лукашенковский террор живет по тем же отчетом.
Мы должны положить этому конец. Мы должны выйти, чтобы это никогда не повторилось. Воскресный марш пройдет по маршруту памяти в национальный некрополь Куропаты. Это место — символ жертв произвола советской власти, где убили десятки тысяч людей, которые были цветом белорусской нации”, — говорится в сообщении.
В субботу в Минске и других городах Беларуси прошел совместный марш женщин и людей с инвалидностью, на котором произошли задержания.
Напомним, Беларусь сообщила, что с 1 ноября закроет границу для иностранцев.