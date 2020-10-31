Білорусь повідомила про закриття кордонів для іноземців з 1 листопада

"З 1 листопада Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах з метою запобігання поширенню інфекції, викликаної COVID- 19", - пише видання.

Відзначається, що дане обмеження не поширюється на:

- іноземних громадян, що прямують за дипломатичним та службовими паспортами;

- глав і членів офіційних делегацій;

- іноземців, які надають міжнародну безоплатну допомогу Республіці Білорусь;

- водіїв транспортних засобів при виконанні міжнародних автомобільних перевезень, а також перевезень міжнародних поштових відправлень;

- членів екіпажів суден внутрішнього водного транспорту, поїзних бригад, локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення;

- іноземців, які є подружжям, батьками або дітьми громадян Республіки Білорусь;

- іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Білорусь;

- іноземців, які мають дозвіл на роботу або підтверджуючі документи на здійснення трудової діяльності на території Республіки Білорусь;

- іноземців, які прямують до Республіки Білорусь за повідомленням про важку хворобу або про смерть близького родича;

- іноземців, які здійснюють перевезення стовбурових клітин, органів для трансплантації;

- громадян Російської Федерації, які прямують транзитом через територію Республіки Білорусь в Російську Федерацію;

- іноземців, які прямують транзитом через територію Республіки Білорусь, відповідно до Угоди між урядом Республіки Білорусь і Кабінетом міністрів України про спрощений порядок проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич - Чорнобильська АЕС, який проходить по території Республіки Білорусь, працівниками, транспортними засобами та вантажами Чорнобильської АЕС і підприємств, які здійснюють діяльність в зоні відчуження, а також іноземними фахівцями, залученими до реалізації міжнародних проектів стосовно закриття Чорнобильської АЕС, від 20 січня 2009 року.

"На тих, хто прилітає в Білорусь через Національний аеропорт Мінськ, обмеження також не поширюється", - додається в повідомленні.

Нагадаємо, Білорусь тимчасово обмежує в'їзд окремих категорій громадян з Латвії, Литви, Польщі та України в зв'язку з епідемічною обстановкою в суміжних країнах.