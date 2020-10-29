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Білорусь обмежила в'їзд для громадян України, Польщі та Литви "через коронавірус"

Київ • УНН

 • 19114 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Білорусь тимчасово обмежує в'їзд окремих категорій громадян з Латвії, Литви, Польщі та України в зв'язку з епідемічною обстановкою в суміжних країнах. Про це повідомили в четвер у прес-службі Державного прикордонного комітету (ЦПК) Білорусі, пише УНН.

“У зв’язку з епідемічною обстановкою, що склалася в суміжних країнах Республіка Білорусь тимчасово обмежує в’їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі та України, — сказано в повідомленні. — Разом з тим пункт пропуску в національному аеропорту Мінська функціонує без вищевказаних обмежень”.

Під обмеження не підпадають:

  • співробітники дипломатичних представництв і консульських установ, документованих дипломатичними і службовими паспортами;
  • водії транспортних засобів, призначених для виконання міжнародних автомобільних перевезень;
  • члени поїздних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення.

    • Нагадаємо, президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко доручив для забезпечення безпеки закрити кордон, але “не робити його залізною завісою”.

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