Білорусь обмежила в'їзд для громадян України, Польщі та Литви "через коронавірус"

“У зв’язку з епідемічною обстановкою, що склалася в суміжних країнах Республіка Білорусь тимчасово обмежує в’їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі та України, — сказано в повідомленні. — Разом з тим пункт пропуску в національному аеропорту Мінська функціонує без вищевказаних обмежень”.

Під обмеження не підпадають:

співробітники дипломатичних представництв і консульських установ, документованих дипломатичними і службовими паспортами;

водії транспортних засобів, призначених для виконання міжнародних автомобільних перевезень;

члени поїздних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення.

Нагадаємо, президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко доручив для забезпечення безпеки закрити кордон, але “не робити його залізною завісою”.