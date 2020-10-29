Лукашенко наказав закрити кордон Білорусі, але "не робити з нього залізну завісу"

“Я не хочу публічно говорити про те, які заходи ми проводимо і будемо проводити на кордоні. І мені потрібні там військові люди. Звичайно, Валерію Павловичу (Валерій Вакульчик, який призначений помічником по Брестській області) простіше, тому що він свого часу займався кордоном. Я думаю, що з Юрієм Хаджімуратовічем (призначений помічником по Гродненській області Юрій Караєв) вони поділяться досвідом. У цього досвід більше з безпеки і наведення порядку. У Валерія Павловича тонша була робота. У них є спільна мова. Вони разом працювали”, — сказав Лукашенко.

За його словами, в сферу відповідальності нових помічників в тому числі будуть входити заходи на кордоні. “Нам треба сьогодні ще раз подивитися, ми багато зробили, коли я говорив: ми повинні закрити кордон. Закрити кордон — не зробити його залізною завісою, це нікому не потрібно. Кордон — це зона дружби народів. Ви бачите, нам кинули виклик. Яка тут дружба... Але народи не винні”, — заявив він.

“Ми завжди були надійним заслоном для поляків, литовців, латишів і навіть українців на кордоні. Ми не пропускали нікого, нічого. Що їм ще треба від нас?”, — вирішив резюмувати Лукашенко.

Нагадаємо, що це не перший раз, коли Лукашенко говорить про “закриття кордонів”. У вересні він заявив, що змушений закрити кордон з Литвою і Польщею. Кордон же з “братньою Україною”, за його словами, планують зміцнити.

Але незважаючи на його заяву — прикордонний рух проходив в нормальному режимі, а глави Польщі та Литви пригрозили діями у відповідь в разі реалізації його заяв.