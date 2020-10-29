Лукашенко приказал закрыть границу Беларуси, но "не делать из нее железный занавес"

“Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе. И мне нужны там военные люди. Конечно, Валерию Павловичу (Валерий Вакульчик, который назначен помощником по Брестской области) проще, потому что он в свое время занимался границей. Я думаю, что с Юрием Хаджимуратовичем (назначенный помощником по Гродненской области Юрий Караев) они поделятся опытом. У этого опыт больше по безопасности и наведению порядка. У Валерия Павловича более тонкая была работа. У них есть общий язык. Они вместе работали”, — сказал Лукашенко.

По его словам, в сферу ответственности новых помощников в том числе будут входить мероприятия на границе. “Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба... Но народы не виноваты”, — заявил он.

“Мы всегда были надежным заслоном для поляков, литовцев, латышей и даже украинцев на границе. Мы не пропускали никого, ничего. Что им еще надо от нас?”, — решил резюмировать Лукашенко.

Напомним, что это не первый раз, когда Лукашенко говорит о “закрытии границ”. В сентябре он заявил, что вынужден закрыть границу с Литвой и Польшей. Границу же с “братской Украины”, по его словам, планируют укрепить.

Но несмотря на его заявление — пограничное движении проходило в нормальном режиме, а главы Польши и Литвы пригрозили ответными действиями в случае реализации его заявлений.