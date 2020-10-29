Беларусь ограничила въезд для граждан Украины, Польши и Литвы "из-за коронавируса"

“В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины, — сказано в сообщении. — Вместе с тем пункт пропуска в национальном аэропорту Минска функционирует без вышеуказанных ограничений”.

Под ограничения не подпадают:

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;

водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;

члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Напомним, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил для обеспечения безопасности закрыть границу, но “не делать ее железным занавесом”.