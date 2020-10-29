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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 24391 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 53065 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 72260 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 84037 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 94731 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113184 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114734 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Беларусь ограничила въезд для граждан Украины, Польши и Литвы "из-за коронавируса"

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Беларусь временно ограничивает въезд отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси, пишет УНН.

“В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины, — сказано в сообщении. — Вместе с тем пункт пропуска в национальном аэропорту Минска функционирует без вышеуказанных ограничений”.

Под ограничения не подпадают:

  • сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;
  • водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;
  • члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

    • Напомним, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил для обеспечения безопасности закрыть границу, но “не делать ее железным занавесом”.

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