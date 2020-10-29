Беларусь ограничила въезд для граждан Украины, Польши и Литвы "из-за коронавируса"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Беларусь временно ограничивает въезд отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси, пишет УНН.
“В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины, — сказано в сообщении. — Вместе с тем пункт пропуска в национальном аэропорту Минска функционирует без вышеуказанных ограничений”.
Под ограничения не подпадают:
Напомним, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил для обеспечения безопасности закрыть границу, но “не делать ее железным занавесом”.