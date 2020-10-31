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Беларусь сообщила о закрытии границ для иностранцев с 1 ноября

Беларусь сообщила о закрытии границ для иностранцев с 1 ноября

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Беларусь с 1 ноября закрывает границы для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах, пунктах пропуска в речных портах в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tut.by.

“С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19”, — пишет издание.

Отмечается, что данное ограничение не распространяется на:
— иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;
— глав и членов официальных делегаций;
— иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь;
— водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;
— членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
— иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь;
— иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь;
— иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;
— иностранцев, следующих в Республику Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;
— иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;
— граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию;
— иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в соответствии с Соглашением между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич — Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС, от 20 января 2009 года.

“На тех, кто прилетает в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, ограничение также не распространяется”, — добавляется в сообщении.

Напомним, Беларусь временно ограничивает въезд отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах. 

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