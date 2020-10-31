Протести у Білорусі: у Мінську та Гродно почалися затримання

“На проспекті Незалежності в Мінську дівчата, які вийшли на жіночу акцію, об’єдналися з маршем людей з інвалідністю. У Мінську у парку Горького силовики затримали двох дівчат”, — пише видання.

Зазначається, що протести сьогодні проходять й у місті Гродно, де силовики перекрили центральні вулиці, щоб заблокувати рух колони протестувальників.

“У Гродно люди почали йти вздовж проспекту Космонавтів. Рух тут заблокували силовики. Почалися затримання. Людей забирають і на самому проспекті, і у дворах, куди вони почали тікати”, — додає видання.

Нагадаємо, 25 жовтня збіг термін “народного ультиматуму”, який опозиція висунула Лукашенку. У цей день протестувальники вкотре вийшли на вулиці країни. За даними опозиції, у Мінську на акції протесту зібралися “понад 100 тисяч учасників”. В МВС країни повідомили про затримання на акціях 25 жовтня 520-ти людей.

Наступного дня після завершення терміну “народного ультиматуму” в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк.

У ньому взяли участь робітники декількох заводів і студенти університетів, низка магазинів також були зачинені з різних причин. 27 жовтня за участь в акціях затримали 581 особу, повідомило МВС країни, з них 486 — у Мінську. Затримували протестувальників також у Бресті, Гродні, Ліді, Могильові.