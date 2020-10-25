У Білорусі сьогодні планують розпочати загальнонаціональний безстроковий страйк

“26 жовтня увійде в історію сучасної Білорусі як день загальнонаціонального безстрокового страйку!Сьогодні закінчується термін оголошеного узурпатора Народного Ультиматуму. Білоруси в черговий раз показали свою рішучість стояти до переможного кінця. За нами сила і правда. За карателями, які вриваються в квартири мирних громадян — страх”, - зазначено в повідомленні.

Активісти стверджують, що вони подарували режиму довгі роки свого життя, здоров'я і сил, і не мають наміру більше терпіти нелегітимного і його ланцюгових псів.

“Ми не будемо ковтати їх кулі і як ні в чому не бувало йти на роботу. Кожен день під гнітом гестапівців обходиться нам дуже дорого. Ми відмовляємося спонсорувати геноцид білорусів. Покладемо край правлінню Щурячий король і насильства, яке він розгорнув на мирних вулицях наших міст!”, - зазначено в дописі.

Серед вимог: відставки Лукашенка, зупинка насильства та звільнення всіх політв'язнів.

“Виходьте на марші. Закрийте свої заклади та офіси. Перестаньте користуватися і співпрацювати з державними послугами і сервісами. Зніміть всі гроші з рахунків в банку. Не мовчіть! Говоріть про свою незгоду жити в полоні у психопата!

Прийшла пора повернути в Білорусь справедливість!”, - резюмували в “NEXTA Live”.

Раніше УНН писав, що білоруські протестувальники готують всенародний страйк