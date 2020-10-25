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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 61772 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 87503 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 120325 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103777 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123108 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100138 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101143 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103639 просмотра

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В Беларуси сегодня планируют начать общенациональную бессрочную забастовку

В Беларуси сегодня планируют начать общенациональную бессрочную забастовку

Киев  •  УНН

 • 20793 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня в Беларуси должна начаться всенародная забастовка в ответ на действия президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает оппозиционный Telegram канал NEXTA Live, передает УНН.

"26 октября войдет в историю современной Беларуси как день общенациональной бессрочной забастовки! Сегодня истекает срок объявленного узурпатору Народного Ультиматума. Белорусы в очередной раз показали свою решимость стоять до победного конца. За нами сила и правда. За карателями, которые врываются в квартиры мирных граждан - страх", - говорится в сообщении.

Активисты утверждают, что они подарили режиму долгие годы своей жизни, здоровья и сил, и не намерены больше терпеть нелегитимного и его цепных псов.

"Мы не будем глотать их пули и как ни в чем не бывало идти на работу. Каждый день под гнетом гестаповцев обходится нам очень дорого. Мы отказываемся спонсировать геноцид белорусов. Положим конец правлению Крысиного короля и насилия, что он развернул на мирных улицах наших городов!" - говорится в заметке.

Среди требований: отставка Лукашенко, остановка насилия и освобождение всех политзаключенных.

"Выходите на марши. Закройте свои заведения и офисы. Перестаньте пользоваться и сотрудничать с государственными услугами и сервисами. Снимите все деньги со счетов в банке. Не молчите! Говорите о своем несогласии жить в плену у психопата! Пришла пора вернуть в Беларусь справедливость!" - резюмировали в "NEXTA Live".

Ранее УНН писал, что белорусские протестующие готовят всенародную забастовку

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