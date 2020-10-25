В Беларуси сегодня планируют начать общенациональную бессрочную забастовку
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня в Беларуси должна начаться всенародная забастовка в ответ на действия президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает оппозиционный Telegram канал NEXTA Live, передает УНН.
"26 октября войдет в историю современной Беларуси как день общенациональной бессрочной забастовки! Сегодня истекает срок объявленного узурпатору Народного Ультиматума. Белорусы в очередной раз показали свою решимость стоять до победного конца. За нами сила и правда. За карателями, которые врываются в квартиры мирных граждан - страх", - говорится в сообщении.
Активисты утверждают, что они подарили режиму долгие годы своей жизни, здоровья и сил, и не намерены больше терпеть нелегитимного и его цепных псов.
"Мы не будем глотать их пули и как ни в чем не бывало идти на работу. Каждый день под гнетом гестаповцев обходится нам очень дорого. Мы отказываемся спонсировать геноцид белорусов. Положим конец правлению Крысиного короля и насилия, что он развернул на мирных улицах наших городов!" - говорится в заметке.
Среди требований: отставка Лукашенко, остановка насилия и освобождение всех политзаключенных.
"Выходите на марши. Закройте свои заведения и офисы. Перестаньте пользоваться и сотрудничать с государственными услугами и сервисами. Снимите все деньги со счетов в банке. Не молчите! Говорите о своем несогласии жить в плену у психопата! Пришла пора вернуть в Беларусь справедливость!" - резюмировали в "NEXTA Live".
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