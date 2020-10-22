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Білорусь: протестувальники готують всенародний страйк

Білорусь: протестувальники готують всенародний страйк

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. З 26 жовтня в Білорусі планують всенародний страйк. Про це повідомив опозиційний Telegram-канал NEXTA Live, передає УНН.

“26 жовтня роботу зупинять ті, хто хоче зупинити свавілля влади й побачити чесні вибори. Чий це ультиматум? Всіх, хто не готовий миритися зі свавіллям силовиків і чиновників. Всіх, чиї голоси на виборах президента безсовісно вкрали. Всіх, хто не може залишити все так, як є”, — зазначає NEXTA Live.

Планується, що з понеділка на всіх заводах, будівництвах та приватних фабриках, у великих і малих компаніях, на підприємствах зупиниться робота.

“Буде проводитися тільки одна найважливіша робота — вимога справедливості”, — зазначили протестувальники.

Організатори сподіваються, що студенти й учні прийдуть в університети й школи “за справедливістю”, а не навчанням.

“26 жовтня в автопарках і транспортних компаніях знайдуться тисячі причин не виходити на рейс: автобуси, трамваї, потяги й тролейбуси, метро і таксі — все це дуже важливо, але повернення законності й цивільних свобод важливіше.
26 жовтня супермаркети й торгові центри, перукарні й тренажерні зали будуть виглядати так, ніби почався карантин.
26 жовтня керівники й власники компаній погоджують сотні відгулів.
26 жовтня всі фахівці не виконуватимуть свої обов’язки, оскільки колишній президент не виконує свої.
26 жовтня співробітники МВС і інших силових структур проігнорують злочинні накази”, — додали в Telegram-каналі.

Також, організатори закликають об’єднуватися дворами, трудовими колективами.

На їх думку, нинішня влада стала нашою спільною проблемою, яка їх згуртувала. Як тільки вимоги народу будуть виконані, вони зможуть запустити країну і неодмінно зробити її набагато краще.

“Як тільки ми підтримаємо одне одного, проявимо сміливість, солідарність і взаємодопомогу і повіримо в свою неминучу перемогу, режим впаде. Від Лукашенко відмовляться всі, хто зараз виконує його злочинні накази. Кожному страшно бути першим, кожному страшно програти. Але наша сила в тому, що ми знаємо — нас більшість. А разом ми — найбільша сила”, — резюмували протестувальники.

Нагадаємо, що колишній кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська зажадала від силовиків перейти на бік опозиції.

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