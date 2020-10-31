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Протесты в Беларуси: в Минске и Гродно начались задержания

Протесты в Беларуси: в Минске и Гродно начались задержания

Киев  •  УНН

 • 18497 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Минске прошел совместный марш женщин и людей с инвалидностью, на котором произошли задержания. Также протесты и задержания проходят и в Гродно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tut.by.

"На проспекте Независимости в Минске девушки, которые вышли на женскую акцию, объединились с маршем людей с инвалидностью. В Минске в парке Горького силовики задержали двух девушек", - пишет издание.

Отмечается, что протесты сегодня проходят и в городе Гродно, где силовики перекрыли центральные улицы, чтобы заблокировать движение колонны протестующих.

"В Гродно люди начали идти вдоль проспекта Космонавтов. Движение здесь заблокировали силовики. Начались задержания. Людей забирают и на самом проспекте, и во дворах, куда они побежали", - добавляет издание.

Напомним, 25 октября истек срок "народного ультиматума", который оппозиция выдвинула Лукашенко. В этот день протестующие раз вышли на улицы страны. По данным оппозиции, в Минске на акции протеста собрались "более 100 тыс. участников". В МВД страны сообщили о задержании на акциях 25 октября 520-ти человек.

На следующий день после завершения срока "народного ультиматума" в Беларуси началась общенациональная забастовка.

В ней приняли участие рабочие нескольких заводов и студенты университетов, ряд магазинов также были закрыты по разным причинам. 27 октября за участие в акциях задержали 581 человека, сообщило МВД страны, из них 486 Минске. Задерживали протестующих также в Бресте, Гродно, Лиде, Могилеве.

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