На підприємствах в Білорусі розпочалися протестні акції, є затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На декількох підприємствах в Білорусі вранці розпочалися протестні акції. Про це пише TUT.BY, передає УНН.
Після недільного маршу 25 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку в Білорусі.
"Термін виконання вимог Народного Ультиматуму вийшов. Сьогодні починається Народний Страйк - наступний крок білорусів до свободи, припинення насильства і нових виборів. Білоруси знають: 26 жовтня головна робота - показати, що ніхто не буде працювати на режим. Працівники державних заводів і підприємств, транспортники і шахтарі, викладачі та студенти з самого ранку почали страйкувати", - вказала Тіхановська в заяві про початок "Народного Страйку" сьогодні.
Так, вранці 26 жовтня почалися протестні акції.
"МТЗ, робочі йдуть колоною по цехах, збирають людей на страйк. Адміністрація розпорядилася закривати цехи перед колоною", - пише видання.
При цьому, керівництво МТЗ повідомляє, що завод працює в штатному режимі.
Також зазначено, що вранці учасники протесту робітники "Атланта" "йдуть по цехах і скандують "Долучайся!".
"Мінський електротехнічний завод. Станом на 9:40 - основні цехи та відділи зупинили роботу, люди просто спілкуються один з одним", - з посиланням на читача повідомляє видання.
Були також повідомлення ЗМІ, що до "Гродно Азот" вийшли страйкуючі працівники. Але пізніше в "Белнефтехим" заявили, що страйку на "Гродно Азот" немає.
При цьому TUT.BY з посиланням на пресслужбу УВС Гродненського облвиконкому повідомляє, що "співробітники міліції затримали кілька людей біля прохідної "Гродно Азот" за участь у несанкціонованій акції".
Також зазначено, що в Мінську проходять акції солідарності студентів різних вузів.
"Одну з колон студентів в районі БНТУ розігнали силовики", - вказало видання.
Додамо, за даними правозахисників, у Білорусі під час недільних акцій протесту затримали вже понад 300 людей.