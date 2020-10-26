На предприятиях в Беларуси начались протестные акции, есть задержанные

После воскресного марша 25 октября лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в Беларуси.

"Срок выполнения требований Народного Ультиматума вышел. Сегодня начинается Народная Забастовка – следующий шаг беларусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам. Беларусы знают: 26 октября главная работа – показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтёры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать", - указала Тихановская в заявлении о начале "Народной Забастовки" сегодня.

Так, утром 26 октября начались протестные акции.

"МТЗ, рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку. Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной", - пишет издание.

При этом, руководство МТЗ сообщает, что завод работает в штатном режиме.

Также указано, что утром протестующие рабочие "Атланта" "идут по цехам и скандируют "Далучайся!".

"Минский электротехнический завод. Состояние на 9.40 — основные цеха и отделы остановили работу, люди просто общаются друг с другом, — со ссылкой на читателя сообщает издание.

Были также сообщения СМИ, что к "Гродно Азот" вышли бастующие работники. Но позже в "Белнефтехим" заявили, что забастовки на "Гродно Азот" нет.

При этом TUT.BY со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома сообщает, что "сотрудники милиции задержали несколько человек у проходной "Гродно Азот" за участие в несанкционированной акции".

Также указано, что в Минске проходят акции солидарности студентов разных вузов.

"Одну из колонн студентов в районе БНТУ разогнали силовики", - указал издание.

Добавим, по данным правозащитников, в Беларуси во время воскресных акций протеста задержали уже более 300 человек.