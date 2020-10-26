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У Білорусії в ході акцій протесту затримали 290 людей

У Білорусії в ході акцій протесту затримали 290 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Білорусії в ході недільних акцій протесту затримали 290 осіб. Про це повідомляє правозахисний центр “Весна”, передає УНН.

За даними правозахисників, найбільше затриманих у Мінську і Гродно. Протести проходили також в Бресті, Бобруйську, Вітебську, Гомелі, Могильові та інших містах країни. Серед затриманих є журналісти.

Як повідомляв УНН, у Мінську силовики розігнали учасників маршу “Народний ультиматум” світлошумовими гранатами, понад 200 людей були затримані.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі повинен початися всенародний страйк у відповідь на дії президента країни Олександра Лукашенка.

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