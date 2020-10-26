У Білорусії в ході акцій протесту затримали 290 людей

За даними правозахисників, найбільше затриманих у Мінську і Гродно. Протести проходили також в Бресті, Бобруйську, Вітебську, Гомелі, Могильові та інших містах країни. Серед затриманих є журналісти.

Як повідомляв УНН, у Мінську силовики розігнали учасників маршу “Народний ультиматум” світлошумовими гранатами, понад 200 людей були затримані.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі повинен початися всенародний страйк у відповідь на дії президента країни Олександра Лукашенка.