У Білорусії в ході акцій протесту затримали 290 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Білорусії в ході недільних акцій протесту затримали 290 осіб. Про це повідомляє правозахисний центр “Весна”, передає УНН.
За даними правозахисників, найбільше затриманих у Мінську і Гродно. Протести проходили також в Бресті, Бобруйську, Вітебську, Гомелі, Могильові та інших містах країни. Серед затриманих є журналісти.
Як повідомляв УНН, у Мінську силовики розігнали учасників маршу “Народний ультиматум” світлошумовими гранатами, понад 200 людей були затримані.
Нагадаємо, сьогодні в Білорусі повинен початися всенародний страйк у відповідь на дії президента країни Олександра Лукашенка.