У Мінську протестуючих розігнали світлошумовими гранатами, понад 200 людей затримані

Зазначається, що силовики розганяли протестувальників світлошумовими гранатами біля “Палацу незалежності”. Вибухи були чутно одразу в кількох місцях на вулиці Орловській. Міліція виставила кордон біля будівлі Центрального районного управління внутрішніх справ. Коли протестувальники спробували його обійти, їх закидали світлошумовими гранатами.

Також у Мінську силовики застосували гумові кулі проти мирних учасників маршу “Народний ультиматум”. Це сталося в кінці акції на Орловської вулиці. У МВС заявили, що після спроби протестуючих напасти на співробітників правоохоронних органів були застосовані спецзасоби, однак ця інформація спростовується відеозаписом з місця події.

За даними правозахисного центру “Весна”, на вечір відомі імена понад 210 затриманих під час сьогоднішній протестів у Білорусі.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Мінську перед запланованою акцією протесту опозиції декілька станцій метро були закриті в центрі, в місті також обмежена робота мобільного інтернету.

Масштаб протестів у Мінську 25 жовтня.