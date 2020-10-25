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У Мінську протестуючих розігнали світлошумовими гранатами, понад 200 людей затримані

У Мінську протестуючих розігнали світлошумовими гранатами, понад 200 людей затримані

Київ • УНН

 • 39223 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Мінську силовики розігнали учасників маршу “Народний ультиматум” світлошумовими гранатами, понад 200 людей затримані. Про це повідомляє білоруська служба “Радіо Свобода”, передає УНН.

Зазначається, що силовики розганяли протестувальників світлошумовими гранатами біля “Палацу незалежності”. Вибухи були чутно одразу в кількох місцях на вулиці Орловській. Міліція виставила кордон біля будівлі Центрального районного управління внутрішніх справ. Коли протестувальники спробували його обійти, їх закидали світлошумовими гранатами.

Також у Мінську силовики застосували гумові кулі проти мирних учасників маршу “Народний ультиматум”. Це сталося в кінці акції на Орловської вулиці. У МВС заявили, що після спроби протестуючих напасти на співробітників правоохоронних органів були застосовані спецзасоби, однак ця інформація спростовується відеозаписом з місця події.

За даними правозахисного центру “Весна”, на вечір відомі імена понад 210 затриманих під час сьогоднішній протестів у Білорусі.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Мінську перед запланованою акцією протесту опозиції декілька станцій метро були закриті в центрі, в місті також обмежена робота мобільного інтернету.

Масштаб протестів у Мінську 25 жовтня.

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