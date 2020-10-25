В Минске протестующих разогнали светошумовыми гранатами, более 200 человек задержаны
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Минске силовики разогнали участников марша “Народный ультиматум” светошумовыми гранатами, более 200 человек задержаны. Об этом сообщает белорусская служба “Радио Свобода”, передает УНН.
Отмечается, что силовики разогнали протестующих светошумовыми гранатами у “Дворца независимости”. Взрывы были слышны сразу в нескольких местах на улице Орловской. Милиция выставила кордон у здания Центрального районного управления внутренних дел. Когда протестующие попытались его обойти, их забросали светошумовыми гранатами.
Также в Минске силовики применили резиновые пули против мирных участников марша “Народный ультиматум”. Это произошло в конце акции на Орловской улице. В МВД заявили, что после попытки протестующих напасть на сотрудников правоохранительных органов были применены спецсредства, однако эта информация опровергается видеозаписью с места происшествия.
По данным правозащитного центра “Весна”, вечером известны имена более 210 задержанных во время сегодняшних протестов в Беларуси.
Как сообщал УНН, сегодня в Минске перед запланированной акцией протеста оппозиции несколько станций метро были закрыты в центре, в городе также ограничена работа мобильного интернета.