Протести у Білорусі: у Мінську блокують інтернет, стягнули силовиків та перекрили метро

Адміністрація Мінського метрополітену повідомила в своєму Telegram-каналі, що з 12:30 (11:30 за Києвом) “з метою забезпечення безпеки пасажирів”, на вхід і вихід закриваються станції метро “Площа Леніна”, “Жовтнева”, “Площа Перемоги” , “Площа Якуба Коласа”, “Академія наук”, “Парк Челюскінців”, “Першотравнева”, “Купаловська”, “Неміга”, “Фрунзе”, “Молодіжна” та “Пушкінська”.

У свою чергу білоруський оператор зв’язку А1 повідомив на своїй сторінці в Twitter: “Відповідно до розпорядження уповноважених державних органів 25 жовтня в Мінську знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги”.

Спецтехніка, автобуси з силовиками і військові вантажівки для перевезення особового складу висунулися в центр Мінська. У неділю закінчується термін ультиматуму, який лідерка опозиції Білорусі Світлана Тіхановська висунула президенту Олександру Лукашенку. Серед вимог — відставка чинного глави держави, свобода політв’язням, припинення насильства. Саме під знаком “народного ультиматуму” в республіці плануються недільні акції опозиції. З понеділка опозиція закликала почати страйк на промислових підприємствах в разі невиконання вимог владою.