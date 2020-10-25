Протесты в Беларуси: в Минске блокируют интернет, стянули силовиков и перекрыли метро

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Несколько станций метро закрыты в центре Минска перед намеченной на воскресенье акцией протеста оппозиции, в городе также ограничена работа мобильного интернета, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.

Администрация Минского метрополитена сообщила в своем Telegram-канале, что с 12:30 (11:30 по Киеву) “в целях обеспечения безопасности пассажиров”, на вход и выход закрываются станции метро “Площадь Ленина”, “Октябрьская”, “Площадь Победы”, “Площадь Якуба Коласа”, “Академия наук”, “Парк Челюскинцев”, “Первомайская”, “Купаловская”, “Немига”, “Фрунзенская”, “Молодежная” и “Пушкинская”.

В свою очередь белорусский оператор связи А1 сообщил на своей странице в Twitter: “В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 25 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги”.

Спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава выдвинулись в центр Минска. В воскресенье истекает срок ультиматума, который лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская выдвинула президенту Александру Лукашенко. Среди требований — отставка действующего главы государства, свобода политзаключенным, прекращение насилия. Именно под знаком “народного ультиматума” в республике планируются воскресные акции оппозиции. С понедельника оппозиция призвала начать забастовки на промышленных предприятиях в случае невыполнения требований властями.

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