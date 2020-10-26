В Беларуси в ходе акций протеста задержали 290 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Беларуси в ходе воскресных акций протеста задержали 290 человек. Об этом сообщает правозащитный центр “Весна”, передает УНН.
По данным правозащитников, больше всего задержанных в Минске и Гродно. Протесты проходили также в Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Могилеве и других городах страны. Среди задержанных есть журналисты.
Как сообщал УНН, в Минске силовики разогнали участников марша “Народный ультиматум” светошумовыми гранатами, более 200 человек были задержаны.
Напомним, сегодня в Беларуси должна начаться всенародная забастовка в ответ на действия президента страны Александра Лукашенко.