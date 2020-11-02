Під час протестів у Білорусі у неділю затримали понад 300 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Під час недільних акцій протесту у Білорусі затримали 310 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані правозахисного центру “Вясна”.
У списку затриманих — 310 імен, більшість — у Мінську. Зокрема, серед затриманих колишній юрист Адміністрації президента Білорусі Олександр Пласкавіцкий, колишній політв'язень Микита Ліхавид та член Координаційної ради опозиції Денис Гота.
Раныше повідомлялось про 270 затриманих.
Як повідомляв УНН, у списку затриманних у Мінську є журналісти газети “Новы час”, а також відомий скульптор Геннадій Лойко.
Нагадаємо, недільні акції протесту в Білорусі традиційні. 1 листопада “Марш проти терору” в Мінську мав пройти до меморіалу Куропати, де знаходяться поховання розстріляних в роки радянського терору.
У білоруській столиці відразу після початку руху “Маршу проти терору” почалися затримання силовиками і розгін протестувальників.