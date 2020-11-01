Під час протестів у Білорусі сьогодні затримали 270 людей

У списку затриманих — 270 імен, більшість — у Мінську.

Як повідомляв УНН, у списку затриманних у Мінську є журналісти газети “Новы час”, а також відомий скульптор Геннадій Лойко.

Нагадаємо, недільні акції протесту в Білорусі традиційні. 1 листопада “Марш проти терору” в Мінську мав пройти до меморіалу Куропати, де знаходяться поховання розстріляних в роки радянського терору.

У білоруській столиці відразу після початку руху “Маршу проти терору” почалися затримання силовиками і розгін протестувальників.