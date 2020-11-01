Під час протестів у Білорусі сьогодні затримали 270 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Під час недільних акцій протесту у Білорусі затримали 270 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані правозахисного центру “Вясна”.
У списку затриманих — 270 імен, більшість — у Мінську.
Як повідомляв УНН, у списку затриманних у Мінську є журналісти газети “Новы час”, а також відомий скульптор Геннадій Лойко.
Нагадаємо, недільні акції протесту в Білорусі традиційні. 1 листопада “Марш проти терору” в Мінську мав пройти до меморіалу Куропати, де знаходяться поховання розстріляних в роки радянського терору.
У білоруській столиці відразу після початку руху “Маршу проти терору” почалися затримання силовиками і розгін протестувальників.