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На протестах у Білорусі сьогодні затримали вже понад 100 людей

На протестах у Білорусі сьогодні затримали вже понад 100 людей

Київ • УНН

 • 14315 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Під час недільних акцій протесту у Білорусі затримали вже понад 100 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані правозахисного центру "Вясна".

У списку затриманих - вже 120 імен, більшість - у Мінську.

Зокрема, як вказано, затримано трьох журналістів газети "Новы час". Також відомий скульптор Геннадій Лойко серед затриманих на мітингу в Мінську, повідомляють правозахисники.

Нагадаємо, недільні акції протесту в Білорусі традиційні. 1 листопада "Марш проти терору" в Мінську мав пройти до меморіалу Куропати, де знаходяться поховання розстріляних в роки радянського терору.

У білоруській столиці Мінську відразу після початку руху "Маршу проти терору" почалися затримання силовиками і розгін протестувальників.

Також у Мінську повідомляли про проблеми з мобільним інтернетом, наразі їх вже немає.

TUT.BY вказує, що у Мінську люди розходяться від "Експобелу", і що більшість сьогодні не змогли потрапити в Куропати, до місця пам'яті масових жертв репресій.

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