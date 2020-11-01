На протестах у Білорусі сьогодні затримали вже понад 100 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Під час недільних акцій протесту у Білорусі затримали вже понад 100 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані правозахисного центру "Вясна".
У списку затриманих - вже 120 імен, більшість - у Мінську.
Зокрема, як вказано, затримано трьох журналістів газети "Новы час". Також відомий скульптор Геннадій Лойко серед затриманих на мітингу в Мінську, повідомляють правозахисники.
Нагадаємо, недільні акції протесту в Білорусі традиційні. 1 листопада "Марш проти терору" в Мінську мав пройти до меморіалу Куропати, де знаходяться поховання розстріляних в роки радянського терору.
У білоруській столиці Мінську відразу після початку руху "Маршу проти терору" почалися затримання силовиками і розгін протестувальників.
Також у Мінську повідомляли про проблеми з мобільним інтернетом, наразі їх вже немає.
TUT.BY вказує, що у Мінську люди розходяться від "Експобелу", і що більшість сьогодні не змогли потрапити в Куропати, до місця пам'яті масових жертв репресій.